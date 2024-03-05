رئيس هيئة الرعاية الصحية يشيد بتقدم مشروع ”EH-QIPS” وتأثيره الإيجابي على جودة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 12:35 مساءً - كبير مستشارى الجودة بالجايكا: تحسن مؤشرات أقسام الجودة في المستشفيات المستهدفة في مشروع "EH-QIPS" إلى 93% ومؤشرات إدارة المستشفيات إلى 88% وتطبيق أنشطة الجودة والسلامة إلى 71% ورضاء العاملين والمرضى إلى 87%

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع آخر مستجدات الخطة القومية لتوسع مشروع "EH-QIPS" لتعميم وتوحيد نهج تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات باستخدام النهج الياباني على جميع المستشفيات بالجمهورية ويؤكد: الانتهاء من تدريب 200 من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية والجهات التابعة لوزارة الصحة وتنفيذ أكثر من 100 مشروع Kaizen حتى الآن في إطار خطة تعميم المشروع

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث فرص إرسال بعثات إلى اليابان من الميسرين الوطنيين من مختلف المستشفيات المصرية المستهدفة في مشروع "EH-QIPS" للتدريب على أحدث نظم الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات ومواكبة التطورات العالمية وإعداد فرق متميزة من المدربين لنشر ثقافة الجودة باستخدام النهج الياباني في باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية

خبراء الجودة اليابانيون: إتاحة الأدلة العلمية الخاصة بتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات باستخدام النهج الياباني على المنصة الإلكترونية للتدريب والتعليم الطبي المستمر لهيئة الرعاية الصحية LMS قريبًا لتوسيع الاستفادة منها في المستشفيات

رئيس هيئة الرعاية الصحية والممثل الأول لمكتب الجايكا يُسلِّمان أجهزة "التابلت" للميسرين الوطنيين في مشروع "EH-QIPS" لمتابعة التدريبات والمرور على المستشفيات المستهدفة بالمشروع وكتابة التقارير الفنية للأداء لضمان تحقيق أفضل النتائج المستهدفة والمرجوة من المشروع

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن تعاون وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية ويُصرِح: رحلتنا مع جايكا مثمرة ومستمرة في مشاريع أخرى لتحقيق المزيد من التحسينات والنجاحات وأهمها مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض نحو التغطية الصحية الشاملة خلال الفترة القادمة

الممثل الأول لمكتب الجايكا بالقاهرة يعرب عن سعادته لتقدم مشروع "EH-QIPS" ويؤكد دعمهم المستمر لمشروع تحسين جودة وسلامة المرضى في المستشفيات بمصر ويؤكد: بدء مشاريع تعاونية أخرى جديدة خلال الفترة القادمة

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسيد شينو ماساو، الممثل الأول لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا بالقاهرة، والسيد إيجا توشياكي، السكرتير الثاني في سفارة اليابان بمصر، الاجتماع الخامس للجنة التنسيقية المشتركة لتطبيق مشروع التعاون الفني لوكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا "EH-QIPS" لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفي بداية الاجتماع، عبّر الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره لحضور الجميع وأعرب عن انطباعه الإيجابي حول تقدم العمل في مشروع "EH-QIPS"، مشيدًا بجميع الأعمال التي تمت في المشروع وأثرها الإيجابي في تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية والتابعة لهيئة الرعاية الصحية المستهدفة بالمشروع.

وأكد السبكي، أن المشروع قد حقق تقدمًا ملحوظًا، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل المشروع وتطوره المستمر، والذي يعد أول نهج موحد لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات، وبداية الانطلاق نحو تطبيق معايير الجودة بشكل أعمق للحصول على الاعتماد وفقًا لمعايير GAHAR، موجهًا الشكر لتضافر جهود الجميع من الجانبين المصري والياباني ودعمهم المستمر لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات.

وتناول الإجتماع، عرضًا تقديميًا حول التقدم المحرز في مشروع "EH-QIPS" والإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، بهدف تطبيق الأنشطة المطورة لنظام "5S-KAIZEN-TQM"، لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات في 50 مستشفى حكومي تنتمي للقطاعات الصحية المصرية المختلفة، سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بـ "أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للتأمين الصحي"، أو التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل.

وأكد كبير مستشاري الجودة بوكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا، تحسن مؤشرات أقسام الجودة في المستشفيات المستهدفة في مشروع "EH-QIPS" إلى 93%، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات إدارة المستشفيات إلى 88%، وتحسن تطبيق أنشطة الجودة والسلامة إلى 71%، علاوة على تحسن رضاء العاملين والمرضى إلى 87%.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، آخر مستجدات تنفيذ الخطة القومية لتوسع مشروع "EH-QIPS" لتعميم وتوحيد نهج تحسين الجودة وسلامة المرضى باستخدام النهج الياباني في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى الانتهاء من تدريب 200 من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 100 مشروع Kaizen حتى الآن في إطار خطة تعميم المشروع.

وأشار السبكي، إلى بحث فرص إرسال بعثات إلى اليابان من الميسرين الوطنيين من مختلف المستشفيات المصرية المستهدفة في مشروع "EH-QIPS" للتدريب على أحدث نظم الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات ومواكبة التطورات العالمية، وفي إطار إعداد فرق متميزة من المدربين لنشر ثقافة الجودة باستخدام النهج الياباني في باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأشار خبراء الجودة اليابانيون، إلى إتاحة الأدلة العلمية الخاصة بتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات باستخدام النهج الياباني على المنصة الإلكترونية للتدريب والتعليم الطبي المستمر التابعة لهيئة الرعاية الصحية LMS قريبًا لتوسيع الاستفادة منها في المستشفيات.

وقام الدكتور أحمد السبكي، والممثل الأول لمكتب الجايكا، بتسليم عدد من أجهزة التابلت إلى الميسرين الوطنيين في مشروع "EH-QIPS"، وذلك لمتابعة التدريبات، والمرور على المستشفيات المستهدفة بالمشروع، وكتابة التقارير الفنية للأداء لضمان تحقيق أفضل النتائج المستهدفة والمرجوة من المشروع.

وأعرب السبكي، عن تقديره المساهمات العديدة لوكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا في إنشاء مشروعات تنموية تهدف إلى دعم جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتوفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالمية للمصريين، مؤكدًا أن الجودة وسلامة المرضى أصبحت فرض على المستشفيات، وهو الحلم الذي تحقق لكل العاملين بقطاع تطوير المستشفيات، وفي قطاع جودة وسلامة الخدمات الصحية، متابعًا: رحلتنا مع جايكا مثمرة ومستمرة في مشاريع أخرى لتحقيق المزيد من التحسينات والنجاحات وأهمها مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض نحو التغطية الصحية الشاملة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أشاد شينو ماساو، بالتقدم الذي تم إحرازه في مشروع التعاون الفني "EH-QIPS"، وأعرب عن رضاه بالعمل المنجز حتى الآن، ثم أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفريق المصري والياباني في تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، مؤكدًا استمرار دعم جايكا للمشروع وتعاونها المستمر مع مصر في مجال الرعاية الصحية، ومؤكدًا بدء مشاريع تعاونية أخرى جديدة خلال الفترة القادمة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الجميع عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المشروع على تحقيق المزيد من التحسينات في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مصر، وتم التأكيد على ضرورة العمل المشترك والتنسيق المستمر بين جميع الاطراف المشتركة لضمان استمرارية نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المستقبلية.

وشارك في الاجتماع الخامس للجنة التنسيقية المشتركة لتطبيق مشروع التعاون الفني لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، من الجانب الياباني، السيد ايتو تومومي، ممثل جايكا لدى مصر، والسيد كاساهارا ياسوكو، نائب كبير المستشارين لمشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، والسيد تاتينو كوداي، خبير بوكالة جايكا، والسيد كونو يوسوكي، مدير التدريب في مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، والدكتور محمد حسن، مدير برامج الجايكا في القاهرة، كما شارك عبر الأونلاين السيد تاكاهاشي سونوكو، نائب مدير التنمية البشرية بالمقر الرئيسي لجايكا.

وشارك من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة.

كما شاركت، الدكتورة مروة طه، مدير مشروع الجايكا لتحسين الجودة في المستشفيات المصرية "EH-QIPS" ومدير عام الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة مي أبو الفتوح، مدير محور الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة ونائب مدير مشروع الجايكا لتحسين الجودة في المستشفيات "EH-QIPS"، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

وشاركت، الدكتورة صافيناز إسماعيل، مدير الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة داليا عبدالحميد، مدير الجودة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة داليا السعيد، مدير الجودة في هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مروه عادل، مدير الجودة المركزية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأستاذة زينب عبدالرازق، عضو إدارة الجودة العامة بهيئة المستشفيات التعليمية، كما شارك الأستاذ عمار فرج، المسئول التقني بمشروع تحسين الجودة في المستشفيات، والأستاذة منال مسلم، المنسق الإداري للمشروع، والأستاذ شريف إسماعيل، المنسق الإداري للمشروع.