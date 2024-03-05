وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يلتقيان وفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 12:35 مساءً - التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، مع وفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فى مستهل زيارتهم لمحافظة الفيوم، للمشاركة فى وضع حجر الأساس وتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمناطق متفرقة على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة صوفي فان هيفربك مدير قسم المشروعات، ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يتقدمهم سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفني للوزارة، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بمستوي التعامل بين وزارة التنمية المحلية، والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات على أرض مختلف المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس الوزراء، لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمحافظات، بما يحقق رضا المواطنين ويسهم فى توفير فرص العمل الحقيقية.

كما أشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود المبذولة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على أرض المحافظة، ودوره البارز فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

فيما أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بالسيد وزير التنمية المحلية ووفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أرض المحافظة، للمشاركة فى وضع حجر الأساس وتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمناطق متفرقة على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه خلال الفترة الماضية استطاع بالتعاون مع فريق العمل المعاون في فهم كافة احتياجات المحافظة، والتحديات التي تواجهها، وكيفية استغلال الفرص الاستثمارية في تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأشاد محافظ الفيوم، بالدور التنموي الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية، وجهود السيد الوزير، وكذا التشبيك بين الوزارة، والمحافظة، والجهات المانحة، وكافة الجهات المعنية، لتحقيق تقدم وتطور ملموس يشعر به المواطن الفيومي، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، إلا أننا فى مصر نسير بخطي تنموية ثابتة ونتائج ملموسة على أرض الواقع وغير مسبوقة.

وقال محافظ الفيوم: نحن نري بأعيننا جهود القيادة السياسية خلال العشر سنوات الأخيرة، الذي استطاع بحكمته أن يجمع شمل المجتمع المصري بكافة فئاته وطوائفه، لنري جمهورية جديدة بمفهوم جديد، تشمل تقدم ملموس بكافة القطاعات التنموية والخدمية، بما يحقق رؤية مصر 2030.

ومن جهتها، أعربت السيدة صوفي فان هيفربك، وزيرة التعاون لبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن شكرها للسيد الوزير والسيد المحافظ، لإتاحة الفرصة لها للمشاركة في فعاليات هذا الحدث المهم، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم ملف التنمية على أرض مصر، كما أن هناك مناقشات جادة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية للمشاركة بإيجابية فى العديد من القطاعات الخدمية والتنموية على أرض كافة المحافظات، لافتة إلي أن العنصر البشري هو المحرك الرئيسي والأساسي في تحقيق التنمية.

فيما، قدم نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي بالقاهرة، الشكر لمحافظ الفيوم لاستضافته الكريمة، لحضور المجلس الاقتصادي الاحتماعي للمحافظة، مشيراً إلى الاستعداد الكامل، للتعاون ودعم كافة الجهات، سواء وزارة التنمية المحلية، أو محافظة الفيوم، أو وفد الاتحاد الأوروبي، بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والرؤية الأشمل والحوكمة المحلية، وكذا تحقيق التنمية على أرض الفيوم، مما يؤكد على تنفيذ رؤية الدولة المصرية.

وأضاف، أنه من المهم الانتقال بالأفكار التى يتم طرحها للتنفيذ على أرض الواقع، فى إطار اللامركزية، مؤكداً أن الفيوم لها مستقبل واعد من خلال الفرص الاستثمارية المتنوعة بشتى القطاعات، والتي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، وليس أدل على ذلك من الاستثمار بوادي الحيتان لحماية التنوع البيولوجي من جانب، وخلق أنشطة اقتصادية محلية من جانب آخر.