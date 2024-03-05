خبر سار.. وزير التموين صرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو بسعر 12.6 جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 12:36 مساءً - اكد الكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتاح، بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 افراد فأكثر قائلا: "قريبا مش هنسمع مشكلة فى السكر" مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، بجانب إنتاج السكر أيضا من القصب.

كان الوزير قد أكد أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام الماضى إلى 91 مليار جنيه حاليا، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ 5 قروش على بطاقات التموين، رغم زيادة أسعار مستلزمات إنتاج الخبز، كما توفر الوزارة السلع التموينية شهريا للمستفيدين من منظومة الدعم.

جاء ذلك علي هامش افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة " الجيزة ، منوف بمحافظة المنوفية ، وحدة مستخرجات الغربية ، كفر الدوار ،العاشر من رمضان ، 15 مايو ، المنيا ، ابشواى ، طامية الصف، رأس غارب ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، دسوق " .