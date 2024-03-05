نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جداول عمل الوحدات الصحية خلال رمضان: توجيهات لتقديم خدمات متنوعة وتوفير الأدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات بتقليل ساعة من مواعيد عمل الوحدات الصحية، حيث تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وأوضح أن بعض الوحدات ستظل مفتوحة على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة.

وأكد عبدالغفار على أهمية تقديم خدمات مختلفة في شهر رمضان، مثل التطعيمات والكشوفات والعلاج.

وفي سياق آخر، أشار إلى توجيهات هامة لتوفير الأدوية في الوحدات الصحية ومراجعة المخزون في مستشفيات مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على التوعية الصحية لتجنب السلوكيات الضارة بأجهزة الجسم.