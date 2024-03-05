نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الثانوية العامة 2024.. خبراء تربويين: الجدول هذا العام هو الأفضل مقارنة بالأعوام السابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الإثنين، رسميا جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، حيث علق الخبراء التربويين على جدول الثانوية العامة 2024.

وفي ذات السياق علق الخبير التربوي، الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، على ترتيب المواد بجدول اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024.

وقال الخبير التربوي، في تصريحات خاصة، إن هناك عدد من الملاحظات المهمة على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وهم:

أولآ: طرحه في وقت مبكر قبل الامتحانات بفترة كبيرة لطمأنة الطلاب ومساعدتهم في التخطيط وتنظيم الوقت استعدادا للامتحانات.

ثانيآ: التزمت الوزارة بما أعلنته مسبقا من البدء في الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع يوم ١٠/ ٦ ثم البدء بالمواد المضافة للمجموع بعد أجازة عيد الأضحى ٢٢/ ٦.

ثالثا: وجود فواصل زمنية كافية بين كل مادة والتي تليها.

رابعا: مراعاة الالتزام بالزمن الكلي للاختبار وفقا لطبيعة كل مادة.

خامسا: ترتيب المواد في الجدول وفقا لمستوى السهولة والصعوبة بدءا من الأسهل إلى الأصعب.

سادسا: الجدول بصفة عامة متوافق إلى حد كبير مع تفضيلات الطلاب.

سابعا: طرح الجدول مبكرا بالإضافة إلى فوائده التي ذكرناها بالنسبة للطلاب فإنه يتيح للوزارة التفرغ للمهام الأخرى المرتبطة بالامتحانات من حيث إعداد الأسئلة ومراجعتها والتأكد من وضوحها ودقتها وجودتها وتنظيم اللجان وغير ذلك من الأمور المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

ثامنا: مراعاة التكافؤ بين الشعب الثلاث حيث إن ترتيب المواد في الشعب الثلاث يسير وفقا لرؤية واحدة ووفقا لمعايير ثابتة.

ومن جانبه، قال الخبير التربوي، الدكتور تامر شوقي،

أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

بشرة خير للطلاب هذا العام وهو الجدول الأفضل مقارنة بجداول الأعوام السابقة التى أثارت العدبد من المشكلات لدى الطلاب وأولياء الأمور وخاصة في شعبة رياضة، ويمكن ملاحظة ما يلي:

- أنه أخذ في الاعتبار شكاوى الطلاب وأولياء الأمور خلال الأعوام السابقة.

- حقق تكافؤ الفرص بين طلاب الشعب الثلاثة من حيث الفواصل الزمنية بين كل مادة وأخرى.

- التزم الجدول بالموعد المسبق لبدء الامتحانات الاساسية الذى أعلنت عنه الوزارة مما حقق الاستقرار لدى الطلاب وأولياء الأمور. - فصل امتحانآت المواد غير المضافة للمجموع عن الامتحانآت الاساسية مما يتيح للطالب وضع خطط المراجعة لتلك المواد دون تشتت أو تداخل.

- مراعاة ألا يزيد عدد الامتحانات عن امتحانين فقط كل أسبوع مما يتيح الوقت الكافي للمراجعة الفعالة لتلك المواد.

- ثبت الفترة الزمنية قبل امتحان اللغة الاجنبية الاولي بين طلاب الشعب الثلاثة بينما كان في العام الماضى لم يراعي ذلك وكان يتيح عدد أيام أكبر لشعبتي العلوم والأدبي للاستعداد بينما لم يحقق ذلك لشعبة رياضة مما أوقع نوع من عدم التكافؤ. - أرجأ احد امتحانات شعبة الرياضة(الديناميكا ) لما بعد انتهاء الامتحانات بدلا من وضعها في داخل الجدول مما يتيح للطالب فرصة أكبر للاستعداد له، كما اتاح أيام كافية قبل وبعد امتحان مادة التفاضل والتكامل تصل إلى 3 أيام مما يتيح الراحة والوقت للطالب.

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانويه العامه ٢٠٢٤ رسميا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الإثنين، جدول امتحانات الثانوية العامة بعد اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعقد أمس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الاجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي اجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله.