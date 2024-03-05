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أحمد جودة - القاهرة - الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

المواطنين الآن يرغبون في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وهذا عقب الزيادة الجديدة التي تم إصدار قرار بصرفها بشهر مارس الجاري من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفيما يلي سنقوم بإرفاق الخطوات اللازمة للاستعلام، وأيضًا قيمة الدعم بعد الزيادة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي



برنامج تكافل وكرمة يكون من برامج الدعم المتوفرة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الأشد احتياجًا الذين تتوفر بهم شروط البرنامج، وتجدر الإشارة بأن المواطنين الذين قدموا طلب في هذا البرنامج ليتلقوا الدعم يمكنهم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي بسهولة باتباع التالي:



الانتقال إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر هنا .

كتابة الرقم القومي بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”، وسوف تتعرف على حالة طلبك بسهولة إن كان مقبول أو تحت الفحص، أو تم رفضه، كما أنك تستطيع تقديم طلب اعتراض في البرنامج على تلك النتيجة بحالة الرفض.



قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 2024



أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 وهذا عقب الزيادة المقررة الجديدة، حيث إنها تكون كما يلي:

الأشخاص الذين يقومون بالحصول على 500 جنيه مصري، عقب الزيادة صار الراتب 625 جنيه مصري.

كما ان الأشخاص المسنين الذين ينالون 450 جنيه مصري، عقب الزيادة صاروا يحصلون على 562.5 جنيه مصري.

كذلك أن الأشخاص ذوي الهمم الذين ينالون 450 جنيه مصري، عقب الزيادة صاروا يتقاضون 562.5 جنيه مصري.

هذا بجانب أن المواطنين الأيتام الذين ينالون 350 جنيه، عقب الزيادة يحصلون على 437.5 جنيه مصري.

الشروط الواجب توافرها عند التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم الشروط الواجب توافرها عند التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2024، تتضمن ما يلي:



الشرط الأول: أن يكون المتقدم مواطن مصري ليس لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

الشرط الثاني: عدم وجود فرد داخل الأسرة عاملًا في القطاع العام.

الشرط الثالث: ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو عقارات.

الشرط الرابع: ألا يحصل رب الأسرة على دعم مادي أي خدمات اجتماعية أخرى.

الفئات المُستحقة لتكافل وكرامة 2024



يستحقها الطفل ذوى الإعاقة.

والمرأة المطلقة أو الأرملة أو التى تعاني من إعاقة.

ذوى الإعاقة.

المسنين.

الشباب.