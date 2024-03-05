نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يضع حجر الأساس للنادي النهري بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وضع عدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء حجر الأساس لنادي المحامين النهري بأسيوط، بحضور السادة نقباء شمال وجنوب أسيوط، وأعضاء مجلسي الفرعيتين.



وأكد نقيب المحامين، أن مسألة أندية المحامينِ باتت ضرورة ملحة وذلك في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية.

ويولي عبدالحليم علام نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للسادة المحامين وأسرهم.

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