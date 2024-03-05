حسن خلف الله رئيسًا لرابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 01:32 مساءً - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين فوز حسن خلف الله الناقد الرياضي بـ"الأهرام" بمنصب رئيس رابطة النقاد الرياضيين.

واحتفظ حسن خلف الله بمنصب الرئيس للمرة الثانية على التوالي وحصد 220 صوتًا، أمام منافسه محمد يحيى يوسف الناقد الرياضي بـ"الأخبار" الذي حصد 180 صوتًا، وفاز بمنصب نائب الرئيس أحمد إسماعيل.

وحسم إيهاب شعبان منصب أمين الصندوق، وفي منصب العضوية فاز كل من: هشام أبو حديد، وهاني عبد الصبور، ومحمد صلاح، ومحمد غبن، وعبد الحميد فراج، ومحمود المخبزي.

وقبل انطلاق أعمال فرز الأصوات، أُقيم اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية.