وزير الري يلتقي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبحث مشروعات التعاون المشترك

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لبحث موقف مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة فى مجال صيانة المنشآت المائية وأعمال حماية الشواطىء.

ورحب الدكتور سويلم باللواء العزازى معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس الحرص على إستمرار وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة فى العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح سويلم أنه تم خلال اللقاء؛ الإتفاق على توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية ذات الأولوية فى أقرب وقت، مع إستمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص المراحل اللاحقة من التعاون والتى تشمل عددا من بوابات الترع والكبارى والسحارات والبرابخ ومنشآت النهاية بالترع.

وأشار سويلم إلى أنه تم الاتفاق أيضا على التنسيق بين الجانبين فيما يخص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية لحماية المنطقة الشاطئية وطريق الكورنيش من النحر والتآكل الناتج عن الأمواج والنوات البحرية والتغيرات المناخية، بالتزامن مع أعمال توسعة طريق الكورنيش الجارى تنفيذها.

وأضاف أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع شهري بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين الجانبين.