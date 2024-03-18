نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص العمل اليوم: مبادرة توظيف مصر ووظائف في القطاع المائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر البحث عن فرص العمل من أهم الأولويات للشباب، وتحديدًا بعد التخرج، حيث يسعى الكثيرون للعثور على وظيفة تتناسب مع مهاراتهم وتطلعاتهم.

تقدم مبادرة توظيف مصر وفرص عمل في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى فرص عمل في المركز القومي لبحوث المياه.

فرص العمل اليوم



- في إطار مبادرة توظيف مصر، أعلنت شركة سيركل كي المصرية عن حاجتها لعدد من الموظفين الجدد لشغل الوظائف التالية:

1. مدير فرع.

2. ويتر.

3. مساعد مدير.

4. مساعد شيف.

5. عمال نظافة.

6. بارستا.

7. كاشير.

شروط التقديم

جميع الوظائف متاحة للأشخاص حتى سن 35 عامًا، وتقبل جميع المؤهلات برواتب مجزية ومميزات إضافية مثل التأمين الطبي والاجتماعي.

- في المركز القومي لبحوث المياه، يوجد وظائف شاغرة في مجالي الهندسة المدنية والسكرتارية التنفيذية.

شروط التقديم



1. يجب أن يكون المتقدم لوظيفة المهندس المدني حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه، ويجب أن يكون لديه خبرة في إدارة المشاريع.

2. بالنسبة لوظيفة السكرتارية التنفيذية، يجب أن تجيد اللغة الإنجليزية وتكون على دراية بالأعمال المكتبية.



يمكن تقديم الطلبات لكل من الشركة والمركز مرفقة بالسيرة الذاتية وبيان حالة وظيفية معتمد، وتفاصيل الاتصال الشخصي. تمثل هذه الفرص فرصًا مهمة للشباب لدخول سوق العمل وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.