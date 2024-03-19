نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024 لطلاب الصف الثانى الثانوى.

حيث تنطلق الامتحانات ابتداءً من الأحد 24 مارس وتستمر حتى الاثنين 8 أبريل 2024.

ونعرض خلال السطور التالية جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة كالتالي:

-الأحد 24 مارس 2024: امتحان التربية الدينية للشعبة العلمية والأدبية.

-الاثنين 25 مارس 2024: امتحان المواطنة للشعبة العلمية والأدبية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان الكمبيوتر للشعبة العلمية والأدبية.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان التربية المهنية للشعبة العلمية والأدبية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العلمية والأدبية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية والأدبية.

-الاثنين 1 أبريل 2024: امتحان الأحياء للشعبة العلمية، وامتحان الفلسفة المنطق للشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان الجبر وحساب المثلثات للشعبة العلمية والأدبية.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

-الخميس 4 أبريل 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية والأدبية.

-الأحد 7 أبريل 2024: امتحان التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

-الاثنين 8 أبريل 2024: امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الامتحان يتم فى جزء من الحصة ولا يتم فى إجرائه فى الحصة الأولى أو الأخيرة، كما يتم إجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن اختيار الحصة التي يؤدى فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة.

وأكدت المديرية أن من يقوم بوضع الامتحان موجه المادة بالإدارة، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، على أن يكون الامتحان في الأجزاء التي تم تدريسها ضمن منهج شهر مارس 2024.

