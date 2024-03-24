نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزراء: إخراج 10 أفدنة من حيز الآثار واستغلالها تحت إشراف التفتيش الأثري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإخراج أرض ديسيا كنايس في مركز المحمودية التابع لمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية والبالغة مساحتها 10 أفدنة.

وجاء في محضر المعاينة بتاريخ 30 يوليو 2018 أن أعمال المجسات والحفائر في الجزء الخالي من الإشغالات والتعديات قد غطت كامل المسطح، وظهرت شواهد أثرية منقولة تم تسجيلها وإيداعها في المخازن طبقًا لما ورد في تقرير الحفائر.

وانتهى المحضر أنه لا مانع من الموافقة على استغلال الموقع لصالح الوحدة المحلية في حدود الغرض المخصص له وذلك تحت إشراف تفتيش الآثار المختص بمنطقة آثار البحيرة تحسبًا لظهور أي شواهد أثرية في الرك والمستنقعات التي لم تتمكن المنطقة من إجراء المجسات والحفائر بها.

وتم العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية وتم الموافقة على استغلال الأرض في حدود الغرض المخصص له للمنفعة العامة تحت إشراف التفتيش المختص