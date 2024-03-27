برنامج "حياة كريمة" يهدى ممرضة أرملة 50 ألف جنيه.. وهى ترد: ربنا بيسر الناس لبعضها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مارس 2024 09:32 مساءً - حاول برنامج "حياة كريمة" الذى يقدمه أيمن مصطفى على قناة dmc، مساعدة ممرضة زوجها متوفى، والتى قالت: زوجى متوفى منذ 3 سنوات وعندى 3 أبناء، ومرتبى 2800 جنيه والحمد لله مستورة وربنا كريم وهو اللى بيتولانا".

وخلال الحلقة قدم أيمن مصطفى لها 500 جنيه فرفضت وقالت: "انا معملتش حاجة عشان أخدها، ثم مر عليها بائع فريسكا مسن من فريق البرنامج وقال لها :"عليا 350 جنيه، فقدمت له جزء من المبلغ مساعدة له، طالبة منه الدعاء لها فقط انت زى والدى وفوق راسى".

وأكدت الممرضة، أن ربنا بيسر الناس لبعضها وانا ساعدت البائع ده عشان بيستحق، رافضة المبلغ المالى الـ 50 ألف جنيه قائلة:"معايا زميلتى أرملة هى اللى تستحق"، وخلال الحلقة أهداها البرنامج "ميدالية أبطال حياة كريمة"، وأكد لها أن المبلغ مخصص لها، فبكت من الفرحة، كما أهداها 20 ألف جنيه أخرى لتعطيها لزميلتها الممرضة.