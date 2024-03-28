نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1200 مشروعًا لخدمة مليون نسمة.. حياة كريمة ترسم البسمة على وجوه أهالي الصف وأطفيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال مبادرة حياة كريمة، تنشر السعادة في كافة ربوع الريف المصري، من خلال سواعد المشتغلين بها في جميع القرى المصرية، وذلك من أجل رفع كفاءة هذه القرى، وتوفير الخدمات بها، والحياة الكريمة للشعب المصري، الذي عانى في هذه المناطق لسنوات عديدة من الإهمال وتوفير متطلبات ومقومات الحياة البسيطة واليومية، ولكن القيادة السياسية وفي مقدمة الصفوف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى معيشة المواطن المصري بما يتناسب مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء الجمهورية الجديدة.

حيث نفذت مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" في محافظة الجيزة بقرى مركزي الصف وأطفيح أكثر من 1200 مشروعًا، وبالفعل دخلت معظم المشروعات الخدمة الفعلية؛ لدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وجاءت أبرز مشروعات "حياة كريمة" الخدمية في قرى مركزي الصف وأطفيح، إنشاء 11 مجمعًا للخدمات الحكومية المتكاملة، تقدم من مكان واحد خدمات السجل المدني والشهر العقاري والتموين والبريد والوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي، حيث يضم كل مجمع خدمي مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبى محلي.

وذلك لتحسين وتطوير مستوى المعيشة للأهالي بالقرى، حيث أولت المبادرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة منظومتي الأسواق ومواقف السرفيس، وذلك بإنشاء مواقف سرفيس حضارية لخدمة مختلف المناطق والقرى، وتسهيل سبل تنقل المواطنين، وأبرزها موقف السرفيس الحضاري بقرية الشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف، والذي يسع أكثر من 200 سيارة سرفيس وقد تم دعمه بمقاعد للانتظار ودورات مياه وكافة الاحتياجات الخدمية للمواطنين لخدمتهم وتسهيل تنقلهم من وإلى الوحدة المحلية.

كما توسعت "حياة كريمة" في إنشاء أسواق نموذجية منظمة كاملة المرافق في قرى مركزي الصف وأطفيح، ومنها قرى (الديسمي وأسكر ونجوع العرب ومدينة الصف ومنشأة سليمان)؛ لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إليهم، فضلًا عن القضاء على السويقات والأسواق العشوائية وعشوائيات الباعة الجائلين بالشوارع، والتي تشوه المظهر العام وتعيق حركة المرور والمواطنين.

وحظيت قرى مركزي الصف وأطفيح، بإنشاء وحدات سكنية حضارية كاملة التشطيب ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية ومدها بوصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء؛ لضمان حياة مستقرة ومستوى معيشي أفضل بما يكفل لهم حق العيش الكريم.

كما شهدت قرى "الصف وأطفيح" إنشاء نحو 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة "سكن كريم" المحور الأبرز لمبادرة "حياة كريمة"، والذي يستهدف ترميم ورفع كفاءة منازل المواطنين في القرى المستهدفة وإقامة وحدات سكنية أفضل للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شملت 924 مشروعًا لخدمة نحو 850 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومراكز صحية.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من المشروعات فى 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى للمبادرة، شملت الانتهاء من 102 مشروعات بقطاع التعليم، و43 مشروع بقطاع الشباب والرياضة، و11 مجمع حكومي بالقطاع الخدمى، و11 مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى، و33 مكتب بريد، تم تجهيزهم بالأثاث اللازم، بالإضافة إلى 16 وحدة إسعاف و6 نقاط شرطية.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى وصول نسب الإنجاز إلى أكثر من 90% بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية، حيث تم الانتهاء من 36 مشروع وجارٍ إنجاز 6 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من 22 مشروع للوحدات الصحية و8 منشآت بقطاع التضامن الاجتماعى، إلى جانب الانتهاء من تبطين 24 ترعة، وجارٍ الاستكمال للانتهاء من كافة المشروعات.

وأكد محافظ الجيزة تنفيذ المشروعات المدرجة بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90%، والتى سيكون لها أثر كبيرًا فى التيسير على مواطنى قرى حياة كريمة وتسهيل سبل المعيشة.

وأكد محافظ الجيزة، اهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه من المقرر إحداث طفرة تنموية شاملة لمركز ومدينة منشأة القناطر خلال المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفت اللواء أحمد راشد، إلى أنه يأتي على رأس المشروعات التي سوف تنفذ بمركز ومدينة منشأة القناطر خلال المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، مشروعات الصرف الصحى، مشيرًا إلى أنه من المقرر إنشاء محطات الصرف والمعالجة والرفع ومد الشبكات للمناطق المحرومة بمختلف القرى.