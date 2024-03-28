نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تستقبل العشر الأواخر بأكثر من أربعين ختمة قرآنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل وزارة الأوقاف المصرية العشر الأواخر بأكثر من أربعين ختمة قرآنية من خلال المقارئ القرٱنية للأعضاء يوم الاثنين القادم، على مائدة القرآن الكريم.

وفي إطار الأنشطة القرٱنية المتنوعة تُعقد المقارئ القرآنية للأعضاء وعددها ( ٨٤٦ ) مقرأة عقب صلاة الظهر يوم الاثنين القادم الموافق ٢٢ رمضان ١٤٤٥هـ بعد صلاة الظهر بالمساجد الكبرى بالجمهورية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم بالتوازي ؛ بحيث تصل عدد الختمات القرآنية إلى أكثر من أربعين ختمة قرآنية.