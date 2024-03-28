نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاشات شهر أبريل 2024 لأكثر من 11 مليون مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لبدء صرف معاشات شهر أبريل 2024 لفئة واسعة من المصريين، حيث يستفيد من هذه الإجراءات أكثر من 11 مليون فرد، ومن المتوقع أن يتم صرف المعاشات على مدار تسعة أيام، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، من خلال المنافذ المعتمدة لصرف المعاشات.

وأكدت مصادر مسؤولة في الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن صرف المعاشات لشهر أبريل سيتضمن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبلغ قيمة الزيادة 15% على الأقل وتضاف إلى إجمالي قيمة المعاش.

وسيتم تنفيذ عملية صرف المعاشات في عدة منافذ، وتشمل مكاتب فوري والبريد المصري وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى ماكينات بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي المخصصة لصرف المعاشات، ويمكن لحاملي فيزا كارد الاستفادة أيضًا من هذه الخدمة.

وتنص الزيادة المقررة على تقسيم قيمة المعاشات إلى عدة شرائح، حيث ستكون الزيادة المستحقة لكل شريحة كالتالي:

الشريحة الأولى: المعاش المستحقة لها سيصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه.

الشريحة الثانية: المعاش المستحقة لها سيصبح 1725 جنيهًا بدلًا من 1500 جنيه.

الشريحة الثالثة: المعاش المستحقة لها سيصبح 1840 جنيهًا بدلًا من 1600 جنيه.

الشريحة الرابعة: المعاش المستحقة لها سيصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

الشريحة الخامسة: المعاش المستحقة لها سيصبح 2645 جنيهًا بدلًا من 2300 جنيه.

الشريحة السادسة: المعاش المستحقة لها سيصبح 2990 جنيهًا بدلًا من 2600 جنيه.

الشريحة السابعة: المعاش المستحقة لها سيصبح 3335 جنيهًا بدلًا من 2900 جنيه.

الشريصرف معاشات أبريل 2024 لـ 11 مليون مصري: زيادة في القيمة ومنافذ الصرف

تم تقسيم قيمة المعاشات إلى عدة شرائح وفقًا للزيادة المقررة، وفيما يلي قائمة بقيم المعاشات المستحقة لكل شريحة: