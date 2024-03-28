أحمد جودة - القاهرة - قانون البناء الجديد 2024 .. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عبر محركات البحث عن قانون البناء الجديد 2024، خاصة بعد ما بادرت الحكومة المصرية بإصدار العديد من القرارات بشأن البناء الجديدة، من أجل القضاء على المخالفات الخاصة بالبناء لإعادة التشكيل العمراني، وزيادة جودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال التطبيق الجديد “اشتراطات البناء الجديدة”، بالإضافة إلى أن وزارة التنمية المحلية أشادت للتسهيل على المواطنين بقانون البناء، من أجل التسهيل على المواطنين وبناء أراضيهم

قانون البناء الجديد 2024



من أهم القوانين التي تم إصدارها من قبل الحكومة المصرية ومجلس النواب، قانون البناء الجديد 2024، حيث أتاح هذا القانون الجديد لكافة المواطنين إمكانية البناء على الأراضي الخاصة، بهم ولكن باتباع بعض الخطوات التي تتمثل في البداية القيام بتقديم طلب ثم أخذ تصريح وسداد الرسوم المطلوبة التي هي بنحو 2000 جنيه، من أجل الموافقة الأولية ومعاينة الأرض التي يريد البناء عليها، بالإضافة إلى 700 جنيه رسوما خاصة بتصاريح الهندسية، و2.5% لسد رسوم التأمين، بالإضافة إلى الإعلان موجود ترخيص المباني بشكل موضح لإنهاء مخالفات البناء، ومعالجتها بمجموعة من اشتراطات البناء.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء 2024



تقديم وثيقة معتمدة موقع الأرض والطرق المؤدية منها.

صوره من بطاقة الرقم القومي من أفراد ملاك البناء.

وثيقة ملكية قطعة الأرض التي سيتم البناء عليها.

إيصال بسداد الرسوم الخاصة بقطعة الأرض المراد بناؤها.



ما هي شروط الحصول على ترخيص البناء؟



للحصول على ترخيص البناء الجديد 2024، يشترك أنت توافر هذه الشروط التالية:

يشترط أن تكون قطعة الأرض التي يريد البناء عليها داخل الحيز العمراني.

يشترط وجود رخصة التعليه وزيادة المساحة.

يشترط على وجود ترخيص للبناء من المجلس القروي:

يجب للحصول على ترخيص البناء تقديم موافقة لجنة هندسية بعد التأكد من معاينة الموقع أو قطعة الأرض.