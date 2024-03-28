نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليم 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف المصرية لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلمت وزارة الأوقاف المصرية (1.5) طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام اليوم 28/ 3/ 2024م للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة.

ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.