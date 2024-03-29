نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتى الجمهورية يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إفتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية مسجد الروضة بمنطقة حدائق الأهرام والذى بنى على مساحة ٤٠٠ م٢ ليسع مايزيد عن ٨٠٠ مصلى إلى جانب الفناء الخارجى.

وقدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خالص التهاني إلى محافظ الجيزة وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، متمنيًا بالمزيد والرقى لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما توجه وزير التنمية المحلية بالشكر والعرفان لمحافظ الجيزة لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن إفتتاح المسجد يأتى فى إطار إحتفال المحافظة بعيدها القومى والذى يوافق ٣١ من مارس من كل عام والذى يعد إضافة مميزة لإستيعاب أعداد إضافية من المصليين بهضبة الأهرام.

كما أكد المحافظ على حرص المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجتمع المدنى على التوسع فى إفتتاح وتجديد المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام فى نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال مايقام بها من دروس ولقاءات خاصة خلال شهر رمضان والتى يلقيها علماء وأساتذة جامعة الأزهر.



حضر فعاليات الإفتتاح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد والعميد محمد شافعى المستشار العسكرى للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والقيادات الأمنية والتنفيذية للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجموع المصليين.

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