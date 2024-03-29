أحمد الطيب يوضح معنى «أكبر» في برنامج «الإمام الطيب»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 06:36 مساءً - تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن اسم «أكبر»، قائلا: هو من أسماء الله تعالى الحسنى، وورد دائما مقترنا بـ"الله أكبر"، وهناك فريق قال "أكبر" بمعنى كبير وفريق آخر قال "أكبر" بمعنى أعظم من كل عظيم وهو معنى يخالف معنى "الكبير".

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه في الحلقة التاسعة عشر من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الناس"، أن هناك أفعل التفضيل فى اللغة العربية وهى صيغة من الصيغ التى لو جاء اللفظ عليها فهو يدل على أن أمرين أو شخصين أو شيئين إشتركا فى شيئين وزاد أحدهما على الآخر.

ولفت إلى أن فريق يقول إن "أكبر" تقول أن الله أفضل من "كبير"، ووصفه أفضل، ولا يمكن التغاير فى صفة واحدة بالأقل، وقالوا بأن أكبر بمعنى "كبير" وهذا المذهب مردود عليه وما أوقعهم بأنهم اعتمدوا على قوانين اللغة.