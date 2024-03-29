اعرف أسباب العطل الفني في بث شعائر صلاة الجمعة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 06:36 مساءً -

أكدت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه حدث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجى، وتسبب فى عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم، حيث كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب.

وأضافت: «ولتدارك هذا الأمر سريعا فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وتم إذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التى تسبقها بدقائق وذلك من مسجد التليفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو».

وأكدت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام على تقديرها الكامل للمشاهدين والمستمعين وحرصهم على متابعة إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام وملاحظاتهم القيمة ونتقدم بالاعتذار لهم عن هذا العطل المفاجئ الذى حدث بسيارات البث الخارجي.