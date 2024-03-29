انت الأن تتابع خبر صرف 700 جنيه لأصحاب المعاشات من المطلقات والأرامل .. مفاجأة نارية قبل العيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا استمارة مزعومة تُغرر بالمطلقات والأرامل من أصحاب المعاشات، زاعمةً حصول من ترسلها على معاش شهري بقيمة 700 جنيه من بيت الزكاة والصدقات المصري.

وسعت الكثير من السيدات من أصحاب المعاشات من المطلقات والأرامل معرفة حقيقة صرف معاشاً بقيمة 700 جنيه لهن، وهذا ما سوف نكشف عنه في التقرير التالي.

صرف 700 جنيه لأصحاب المعاشات

ونفى مصدر مسؤول بالأزهر صحة هذه الاستمارة، مؤكدًا أنها قديمة ولا يوجد حاليًا أي مبادرات جديدة من بيت الزكاة والصدقات تتضمن صرف معاشات شهرية للمطلقات والأرامل.

مساعدات بيت الزكاة:

المصدر أن بيت الزكاة يواصل صرف المنح المستحقة للفئات المستحقة للزكاة وفق قواعد وشروط محددة، مشيرًا إلى أن البيت يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

قافلة رمضان:

أشار المصدر إلى أن بيت الزكاة والصدقات أرسل مؤخرًا قافلة رمضان إلى أهل غزة، مكونة من 100 شاحنة عملاقة، وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء.

تحذير:

حذر المصدر من الزج باسم شيخ الأزهر وبيت الزكاة والصدقات في أي منح مالية والتي من ضمن أهدافها النصب على المواطنين أو مجرد جمع لايكات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

كيفية التقديم: