مجلس القبائل والعائلات المصرية عن مائدة إفطار بدون طعام: القوة تكمن في التضامن والخير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 07:33 مساءً - أطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة «إفطار بدون إفطار» حيث تهدف إلى تقديم الدعم الفعّال من خلال توفير 100 ألف وجبة غذائية خلال شهر رمضان لتعزيز روح الوحدة العربية في وجه التحديات والصعوبات التي تواجهها المنطقة.

وأكد في بيان رسمي، أن جهود تحضير 100 ألف وجبة مساعدة إلى أهالي غزة في شهر الكرم والرحمة تأتي في سياق الحرص على تخفيف العبء عن سكان غزة: «نحن هنا، يداً بيد .. دوماً وليس يوماً».

وشدد مجلس القبائل والعائلات المصرية، على أنه دائماً على العهد مع أهالي غزة، مؤكداً أن القوة تكمن في التضامن والخير.