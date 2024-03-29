انت الأن تتابع خبر «روق على نفسك وعيالك».. زيادة معاشات أبريل 2024 بنسبة 15% قبل عيد الفطر المبارك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، عن انتهائها من الاستعداد لصرف زيادة معاشات أبريل 2024 بنسبة 15% للشهر الثاني على التوالي، وذلك تنفيذا بتوجيهات الرئيس السيسي.
زيادة معاشات أبريل 2024
- وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بــ زيادة المعاشات ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وذلك بنسبة 15% للشهر الثاني على التوالي، حيث تسبب هذا الخبر في إدخال البهجة والسرور في قلوب أصحاب المعاشات وخاصة مع زيادة الأسعار في الأسواق المحلية.
- موعد صرف معاشات شهر أبريل
- يتساءل الآلاف من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف معاشات شهر أبريل، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل أول الشهر بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي.
- يستفيد من زيادة معاشات أبريل في جمهورية مصر العربية نحو 11 مليون مواطن، والتي يصرفون معاشاتهم قبل إجازة عيد الفطر المبارك 2024.
- وأماكن صرف معاشات شهر أبريل 2024، عزيزي القارئ إليكم النحو التالي منافذ شركات فوري، ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.
قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد الزيادة الجديدة
ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد الزيادة الجديدة، على النحو التالي:
- – زيادة معاشات أبريل 2024 الشريحة الأولى: 1300 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (1495 جنيهًا).
- – الشريحة الثانية: 1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (1725 جنيهًا).
- -زيادة معاشات أبريل 2024 الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (1840 جنيهًا).
- – الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (2300 جنيه).
- – الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (2645جنيهًا).
- – الشريحة السادسة: 2600 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (2990 جنيهًا).
- – الشريحة السابعة: 2900 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (3335 جنيهًا).
- – الشريحة الثامنة: 3200 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (3680 جنيهًا).
- – زيادة معاشات أبريل 2024 الشريحة التاسعة: 3500 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (4025 جنيهًا).
- – الشريحة العاشرة: 3800 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (4370 جنيهًا).