انت الأن تتابع خبر «روق على نفسك وعيالك».. زيادة معاشات أبريل 2024 بنسبة 15% قبل عيد الفطر المبارك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، عن انتهائها من الاستعداد لصرف زيادة معاشات أبريل 2024 بنسبة 15% للشهر الثاني على التوالي، وذلك تنفيذا بتوجيهات الرئيس السيسي.

زيادة معاشات أبريل 2024

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بــ زيادة المعاشات ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وذلك بنسبة 15% للشهر الثاني على التوالي، حيث تسبب هذا الخبر في إدخال البهجة والسرور في قلوب أصحاب المعاشات وخاصة مع زيادة الأسعار في الأسواق المحلية.

موعد صرف معاشات شهر أبريل

يتساءل الآلاف من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف معاشات شهر أبريل، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل أول الشهر بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي.

يستفيد من زيادة معاشات أبريل في جمهورية مصر العربية نحو 11 مليون مواطن، والتي يصرفون معاشاتهم قبل إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

وأماكن صرف معاشات شهر أبريل 2024، عزيزي القارئ إليكم النحو التالي منافذ شركات فوري، ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد الزيادة الجديدة

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد الزيادة الجديدة، على النحو التالي: