انت الأن تتابع خبر موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024.. شوف بعد الزيادة هتحصل على كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، واستكمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لصرفه، وهو يكون عليه الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

وأما عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 فهو سوف يبدأ من يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أبريل 2024، ويستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من خلال جميع منافذ الصرف المعتمدة:

ماكينات الصراف الآلي ATM

فروع بنك ناصر

مكاتب البريد

معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

وتم صرف معاشات شهر مارس 2024 متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها. يستفيد من هذه الزيادة ما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

ويتبقى أيام قليلة عن بداية صرف معاشات شهر أبريل 2024، والتي سوف تشمل أيضًا الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي التي يريد أن يعرفها جميع أصحاب المعاشات والمستفيدين منه بشكل مستمر.

خدمات إلكترونية لأصحاب المعاشات

وتسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات. كما تهدف الهيئة إلى توفير كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتقديم الخدمات لهم بأفضل جودة، ووجه رئيس التأمينات الشكر للرئيس، نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم؛ لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما شدد على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بإجمالي 74 مليار جنيه.

الحماية الاجتماعية