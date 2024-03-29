أحمد كوكا يتقدم للأهلى بهدف فى مرمى سيمبا التنزانى بالدقيقة 5

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 08:34 مساءً - نجح أحمد نبيل كوكا لاعب فريق الاهلى من تسجيل هدف التقدم لفريقه بمرمى سيمبا التنزانى في الدقيقة 5 من عمر الشوط الاول فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

جاء الهدف بعد مجهود كبير من محمد هانى الذى اخترق الجبهة اليمنى ومرر عرضية ترد من الحارس ليتابعها كوكا المتقدم داخل منطقة الجزاء ويودعها الشباك.

و يسعى الأهلى لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد خلال مباراة سيمبا .

مواجهة لعنة الإصابات

يسعى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لتحقيق الفوز الليلة من أجل تحدي واحدة من أكبر الأزمات التي يعاني منها الفريق مؤخراً، وهي لعنة الغيابات الكثيرة، حيث يخسر الفريق جهود كل من محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد للإصابة بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الأفريقي.

خطوة نحو التأهل

يعلم كولر ولاعبو الأهلى جيداً أن الفوز الليلة سيُمثّل خطوة مهمة في طريق التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية، التي يحمل الأهلي لقبها، فالمارد الأحمر سيُسهّل على نفسه كثيراً مهمة التأهل حال الفوز الليلة، وقبل أيام من مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل.

تحقيق أول فوز خارج الديار على سيمبا

لم يسبق للأهلى أن فاز على سيمبا فى تنزانيا، لذا سيكون أمراً رائعاً لو كسر الأهلى هذه العقدة ونجح فى الفوز على بطل تنزانيا وسط جمهوره وعلى أرضه.

فك الاشتباك مع سيمبا

التقى الأهلى مع سيمبا فى 8 مباريات من قبل، حقق الأحمر الفوز خلال 3 لقاءات، وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراتين فقط فى الدورى الأفريقى، لذا يرغب الأهلى فى تحقيق فوز ليكون هو الأكثر فوزاً فى تاريخ مواجهات الفريقين.