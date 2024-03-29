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تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة 3 أيام

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 10:29 مساءً -  

تقرر تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة ثلاثة أيام، لتقام أيام 3 - 4 - 5 أبريل الحالي.

 

وتأجلت مواجهات الإسماعيلي مع سموحة، الجونة مع المقاولون العرب وسيراميكا كليوبترا مع زد التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل، لتقام الأربعاء الموافق الثالث من أبريل.

 

كما تأجلت مباريات إنبي مع فاركو، المصري مع الاتحاد والبنك مع الداخلية التي كان من المقرر إقامتها الاثنين المقبل، لتقام الخميس الموافق الرابع من أبريل، بينما تأجلت مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام الجمعة الموافق الخامس من أبريل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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