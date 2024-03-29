الارشيف / أخبار مصرية

بالصور.. عزاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم بحضور عدد من مسؤولي الدولة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. عزاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم بحضور عدد من مسؤولي الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم عزاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، منذ قليل، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.


وحضر عدد من المسؤولين ورجال التعليم في مصر، العزاء، على رأسهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، وعمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

 

وكان قد توفي الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك إثر وعكة صحية نقل بسببها إلى مستشفى دار الفؤاد وتم احتجازه في العناية المركزة.


ونعى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هو وكافة العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

 

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

IMG-20240329-WA0047
IMG-20240329-WA0047
IMG-20240329-WA0045
IMG-20240329-WA0045
IMG-20240329-WA0046
IMG-20240329-WA0046
IMG-20240329-WA0044
IMG-20240329-WA0044
IMG-20240329-WA0043
IMG-20240329-WA0043
IMG-20240329-WA0041
IMG-20240329-WA0041
IMG-20240329-WA0040
IMG-20240329-WA0040
IMG-20240329-WA0039
IMG-20240329-WA0039
IMG-20240329-WA0038
IMG-20240329-WA0038
IMG-20240329-WA0037
IMG-20240329-WA0037
IMG-20240329-WA0036
IMG-20240329-WA0036
IMG-20240329-WA0035
IMG-20240329-WA0035
IMG-20240329-WA0034
IMG-20240329-WA0034
IMG-20240329-WA0033
IMG-20240329-WA0033
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا