نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. عزاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم بحضور عدد من مسؤولي الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم عزاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، منذ قليل، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



وحضر عدد من المسؤولين ورجال التعليم في مصر، العزاء، على رأسهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، وعمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وكان قد توفي الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك إثر وعكة صحية نقل بسببها إلى مستشفى دار الفؤاد وتم احتجازه في العناية المركزة.



ونعى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هو وكافة العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

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