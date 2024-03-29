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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل الكثير من السعوديين حول رابط التسجيل في التأهيل الشامل الجديد 1445، حيث وفرت وزارة “الموارد البشرية” والتنمية الاجتماعية إرشادات حول إجراءات التسجيل الإلكتروني للبرنامج، مما يغني عن الحاجة إلى زيارة الجهات ذات العلاقة، فيما يلي، سنستعرض الخطوات المطلوبة للتسجيل، بالإضافة إلى التعريف بالفئات المستفيدة من البرنامج وقائمة الوثائق والمستندات اللازمة للتسجيل.

سنرصد لكم رابط التسجيل في التأهيل الشامل الجديد 1445

رابط التسجيل في التأهيل الشامل الجديد 1445

وفي ضوء البحث المتزايد، عن رابط التسجيل في التأهيل الشامل الجديد 1445، وكشفت وزارة “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” عن المراحل اللازمة لـ التسجيل في التأهيل الشامل الجديد الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مؤكدة على سهولة الاستفادة من الدعم المقدم وبساطة إجراءات التسجيل، والتي تتمثل في الخطوات التالية:

١- يقوم المواطن بزيارة “الموقع الإلكتروني الرسمي” لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط الآتي

https://www.hrsd.gov.sa/

٢- ثم يقوم بالضغط على زر “تسجيل الدخول”، ثم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اختيار قسم “خدمات الوزارة”، تبعًا بالنقر على خيار الخدمات الإلكترونية.

٣- وبعد ذلك يقوم المواطن بالبحث عن خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة والنقر عليها.

٤- ثم يقوم المواطن يقوم بملء جميع البيانات المطلوبة بدقة.

٥- وبعد ذلك يقوم المواطن بإدخال رمز التحقق في المكان المحدد له.

٦- ثم يقوم المواطن برفع كل الوثائق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

٧- وفي الختام يجب قراءة الشروط والأحكام الموضحة بعناية والموافقة عليها.

٨-ولإنهاء العملية بالنقر على خيار تقديم الطلب وانتظار الرد عبر رسالة نصية تحمل رقم الطلب.



الفئات المستفيدة من برنامج التأهيل الشامل 1445



وبعد معرفة رابط التسجيل في التأهيل الشامل الجديد 1445، تساءل الكثير عن الفئات المستحقة، أوضحت وزارة “الموارد البشرية الفئات المستحقة للاستفادة من برنامج “التأهيل الشامل”، وهي تشمل:

المواطنين الذين يواجهون صعوبات في التعلم والانتباه.

كافة المواطنين السعوديين الذين يواجهون فقدانًا كبيرًا في السمع.

من خضعوا لبتر الطرفين العلويين أو السفليين.

الأفراد الذين تعرضوا لبتر في جميع الأطراف الأربعة.

المصابون بمتلازمة داون.

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فكري بدرجة متوسطة.

الأفراد المعانين من فرط النشاط وتأخر النمو العقلي

المواطنون المصابون بالاضطراب الفكري الشديد.

الأشخاص ذوي الضعف الشديد في أحد الأطراف.

المصابون بشلل رباعي أو نصف

الأشخاص المصابون بالشلل.

المواطنون الذين يعانون من الصمم والعمى معًا

الأفراد ذوي الاضطراب الفكري الخفيف.



كيفية التواصل مع هيئة التأهيل الشامل



وهناك عدة طرق لتواصل مع الهيئة، حيث أعلنت الجهة المسؤولة عن التسجيل في التأهيل الشامل الجديد في المملكة عن وسائل الاتصال المتاحة للتواصل معها، وتشمل هذه الوسائل:

استخدام حسابات خدمة العملاء على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للبرنامج.



زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

الاتصال على الرقم 19911 للتواصل المباشر مع برنامج التأهيل الشامل.

ما هي الأمراض التي تعتبر إعاقة؟



وعن الأمراض التي تعتبر إعاقة، وتشمل الحالات التي تصنف ضمن فئة الإعاقات ما يلي: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقات العقلية، الإعاقات الجسدية والحركية، مشكلات في التعلم، اضطرابات في النطق واللغة، الاضطرابات السلوكية والعاطفية، مرض التوحد، الإعاقات المركبة والمتعددة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الإعاقات التي تحتاج إلى عناية محددة، وتتفاوت شدة كل إعاقة وإمكانية علاجها من فرد لآخر