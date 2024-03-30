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العاملون بالتعليم العالي ينعون شقيق الدكتور أيمن عاشور

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 11:29 صباحاً - تنعي قيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الأستاذ الدكتور/ عاشور أحمد عاشور أحمد شقيق السيد الأستاذ الدكتور/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ بمسجد النور بالعباسية.

والعزاء تلغرافيًا:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الحي الحكومي - العاصمة الادارية الجديدة

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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