أحمد جودة - القاهرة - أدعية مستجابة في العشر الأواخر من رمضان.. اغتنم فرصة التقرب من الله

كل عام وأنتم بخير حيث تبدأ الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اليوم السبت 30 مارس 2024، ويستعد جميع المسلمون في كافة بقاع العالم لاستقبال تلك الأيام المباركة، والعمل إلى كثرة العبادات والطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يقوم المسلمون بالإكثار من الصلاة والزكاة والاعتكاف في المساجد وفعل الخيرات في هذه الأيام.

تعرف على ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان 2024



أوضحت دار الإفتاء المصرية بأن العشر الأواخر من رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30 مارس 2024، هذا ونعرض لكم مواعيد الليالي الوترية وعددها خمس ليالي في العشر الأواخر وهي.

ليلة 21 رمضان والتي تبدأ من مغرب يوم السبت 30 مارس وتستمر حتى فجر يوم الأحد 31 مارس

ليلة 23 رمضان والتي تبدأ من مغرب يوم الأثنين 1 إبريل وتستمر حتى فجر يوم الثلاثاء 2 أبريل

ليلة 25 رمضان تبدأ فور أذان مغرب يوم الأربعاء 3 أبريل وتنتهي فجر يوم الخميس 4 أبريل

ليلة 27 رمضان التي تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5 أبريل وحتى فجر يوم السبت 6 أبريل

ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7 أبريل وتستمر حتى فجر يوم الأثنين 8 أبريل

الدعاء المستجاب في العشر الأواخر من رمضان 2024



تعد العشر الأواخر من شهر رمضان أيام مباركة ومن أفضل الأيام وفيها أفضل الأعمال، ولها فضل عظيم لمن اغتنمها وفيها يكون ليلة القدر وهي واحدة من أعظم الليالي على الإطلاق، حيث ورد عن الرسول صلي الله علية وسلم عنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا، قَالَتْ: كانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجاوِرُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمضَانَ، ويَقُول: “تحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ”.

والآن نتشرف بتقديم مجموعة من الأدعية المستحب الدعاء بها في العشر الأواخر من رمضان:-



رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اللَّهمَّ اهدِني فيمن هديت، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِك لي فيما أعطيتَ، وقنا شرَّ ما قضيتَ، إنَّكَ تقضي ولا يقضى عليْكَ، وإنَّهُ لا يذلُّ من واليتَ، ولا يعزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليتَ.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

اللهم إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.



أدعية العشر الأواخر من رمضان