أحمد جودة - القاهرة - دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر في مصر .. تعرف عليها الآن

قيمة زكاة الفطر كام في مصر تعتبر زكاة الفطر فريضة من الفرائض التي فرضها الله على المسلمين، والتي يتم إخراجها خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والتي شدد الله تعالى على أهميتها في كتابه العزيز، حيث أنها تطهر الأموال، وتبعد الأذى عن مخرجها وتحفظه في ماله وأولاده وصحته، ولذلك يتساءل الجميع عن قيمة زكاة الفطر كام في مصر، وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

قيمة زكاة الفطر كام في مصر



حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 2024 في مصر، والتي جاءت بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، وبذلك فإن الحد الأدنى من زكاة الفطر هو 35 جهنيا والذي قد يزيد على حسب ما يرغب به الشخص المزكي، وبالنسبة لقيمة الحد الأدنى للفدية فتبلغ قيمة 30 جنيه، وذلك على اليوم الواحد الذي عجز الإنسان عن صومه، وكانت قيمة زكاة الفطر 30 جنيه خلال شهر رمضان من العام الماضي 2023، ولكن نظرا لارتفاع الأسعار فإن قيمة الزكاة تزيد بناءا على هذه الزيادة.



كيف يتم تحديد قيمة الزكاة



وقد أكدت الافتاء إنه يتم تحديد قيمة زكاة الفطر بناءا على سعر القمح، والذي هو يمثل القوت الأساسي لسكان مصر، وتعادل قيمة الزكاة 2.5 كيلو من القمح، كما اجازت الافتاء إنه يمكن إخراج الزكاة حبوب أو نقود من أجل مساعدة المحتاجين على قضاء حوائجهم، ويسمح بإخراج الزكاة بداية من أول يوم في شهر رمضان وحتى يوم الوقفة.