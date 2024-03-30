مصر تواصل المشاركة فى المهمة الإنسانية بتنفيذ إسقاط أطنان من المساعدات على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 04:32 مساءً - فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة ، واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام (28-29-30) من مارس الجارى فى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والإحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين .

حيث إستمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوى من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة .

فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولى لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التى يتعذر الوصول إليها براً داخل القطاع .