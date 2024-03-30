قصواء الخلالي: الإمام القشيري عرف التوحيد بأن الله هو المدبر لكل ما في السماء والأرض

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 04:33 مساءً - استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي جانبا من الرسالة القشيرية للإمام أبو القاسم القشيري الشافعي: "ذكر عن "ذي النون المصري" قوله في تعريف التوحيد أنه علم الإنسان بأنه ليس في السموات العلى ولا في الأرضين السلفى "مدبر" غير الله سبحانه وتعالي".

وأضافت خلال برنامج "مملكة الدراويش" الذي يعرض على قنوات المتحدة في شهر رمضان: "التصوف كما تحدثنا من قبل له قواعد وأصول ومنهج وما أدخل عليه من مدخلات فقد وصف في مقام استحداث البدع السيئة بأنها بدعة سيئة وما اضيف إليه من سلوكيات يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالي بطرق حديثة وصفت بأنها حسنة".

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وتشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.