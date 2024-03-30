الشيخ علي جمعة يجيب على طفل في «نور الدين».. كيف يشعر الميت بمن يزوره؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 04:33 مساءً - أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول كيف يشعر الميت بمن يزورون قبره رغم إن الروح صعدت إلي السماء؟.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: "حاجة كده زى الستالايت، ربنا علمنا في الدنيا التواصل عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية، والشاشات، فما بالك بالملأ الأعلى، ولما تصعد الروح للبرزخ، فده عالم البرزخ له قوانين مختلفة عن قوانين الأرض".

وأضاف: "إزاى بتبقى بتتكلم من واشنطن مع حد فى صعيد مصر، فى تطور كبير فى الاتصالات والمواصلات فى الدنيا، طبعا ده اللى ده ربنا علمه لينا، ما بالك اللى فى الملأ الأعلى هيكون ضعفه تريليون مرة"..

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.