نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يعزي وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أ. د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في وفاة شقيقه أ. د. عاشور أحمد عاشور، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

الجدير بالذكر أنه قد قرر المجلس الأعلى للجامعات، تأجيل اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي، وجاء هذا عقب وفاة شقيق الوزير، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، والعزاء تلغرافيًا على مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -الحي الحكومي- العاصمة الإدارية الجديدة.