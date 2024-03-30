«شكري»: قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 05:29 مساءً - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة وزيري خارجية الأردن وفرنسا اليوم في القاهرة تأتي في إطار مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية فرنسا على ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدول الثلاث لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فتم التباحث اليوم مع الوزيرين على مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التأكيد على التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والحرب الجارية في قطاع غزة.

وأضاف شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والفرنسي بالقاهرة، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية»، أكدنا أن قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية بعد أن بلغ عدد الضحايا أكثر من 32 ألف مدني معظمهم من النساء والأطفال، وبعد أن تم تدمير البنية التحتية بالكامل بالقطاع».

أهمية تحقيق وقف فوري دائم لإطلاق النار

وتابع: تناولت المباحثات مع الجانبين الفرنسي والأردني أهمية تحقيق وقف فوري دائم لإطلاق النار، وتعزيز المسار الإنساني لقطاع غزة دون عراقيل ومستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتبني إطار سياسي شامل لعملية السلام بين الجانبين وفق لحل الدولتين».