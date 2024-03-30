رئيس الوزراء: أتابع تنفيذ اتفاق خفض الأسعار وأطالب المواطنين بالتفاعل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 05:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة قائلا: "الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج".

وأوضح رئيس الوزراء، أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار، خلال الست سنوات القادمة، موضحا أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل .

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لإنطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، موضحا أيضا إنه يتابع والجهات المعنية تنفيذ اتفاق خفض الأسعار مع الغرف التجارية، مطالبا المواطنين بالتفاعل بشأن الأسعار لمساعدة الحكومة وجهات المتابعة للتأكد من خفض الأسعار.

وأوضح إنه زار 5 مصانع متواجدة بالعاشر من رمضان، وبهم مصنعين لكبرى شركات العالم ، وهو رسالة ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.

وتابع فى تصريحات له عقب جولته بعدد من المصانع بالعاشر من رمضان، أن مصر مستقبلنا الكبير لضمان نمو الاقتصاد لابد وان تعتمد على القطاعات الانتاجية " الزراعة - السياحة- الصناعة- الاتصالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ضخ أية استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة، وتوفر منتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.