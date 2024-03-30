الداخلية: ضخ سلع غذائية مخفضة بـ 2148 منفذ ضمن مبادرة "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 05:30 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف توفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة فى كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة متوفرة فى 2148 منفذ وشادر ومعرضاً على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1026 منفذ ثابت ومتحرك تابع لمنظومة أمان بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، قبل شهر رمضان المبارك، إعتباراً من 16 فبراير الماضى، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).