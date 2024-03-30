وزير خارجية فرنسا: نتفق مع مصر والأردن فى رفض أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 05:30 مساءً -

قال وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنى، إن اجتماع القاهرة الذى جمعه بنظيريه المصرى، سامح شكرى، والأردنى أيمن الصفدى، شهد الاتفاق "على العمل معا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وأوضح سيجورنى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المصري والأردني، أن مصر والأردن في الخطوط الأمامية لمواجهة مأساة قطاع غزة، وتابع، نحن ضد أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، مضيفا أننا نبذل جهودا أوروبية عربية مشتركة للخروج من الأزمة في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.