شيخ الأزهر: آيات المتكبرين كثيرة تفوق الـ50 آية وكلها إنذار ووعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 07:37 مساءً - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن جزاء المتكبرين تم ذكرها فى كتب كثيرة وإذا قرأتها يقشعر بدنك، والتغليظ فى العقوبة تعود لإدعاء الشرك مع الله وكأن شخصا نزع رداء الله منه، وكأنه تجرأ على الله وشاركه فى أوصافه التى نبه عليها أنها لوحده.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه فى الحلقة العشرون من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الناس"، أن آيات المتكبرين والمستكبرين كثيرة تفوق الـ 50 آية وكلها إنذار ووعيد للمتكبر، والمشكلة أنها فيها رائحة الشرك ولذا فيها العذاب الأليم.

ولفت الحديث الذى يقول :"يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان"، وفى رواية "يطأهم الناس بأقدامهم"، وهو الجزاء من جنس العمل، مشيرا إلى أنه لو وجد من هو أكثر منه كبرا ينقلب لمنافق، وقال النبى صل الله عليه وسلم :"لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر".