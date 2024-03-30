شهادات خاصة على "الإخوان - الحشاشين".. محمد الباز يقدم الموسم السادس من برنامج الشاهد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 09:32 مساءً - تنطلق اليوم السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الشاهد، تحت عنوان شهادات خاصة على «الإخوان - الحشاشين»، للدكتور محمد الباز على قناة extra news.

ويكشف "الباز" في الموسم الجديد ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على تاريخ طائفة «الحشاشين»، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في في الأهداف والنوايا، التي تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم السادس من برنامج الشاهد، اعتباراً من اليوم السبت الموافق 30 مارس في تمام الساعة الحادية عشر مساء يومياً.