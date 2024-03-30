احتفالا بصوم رمضان وصوم العذراء.. حياة كريمة تنظم إفطارا جماعيا لمسلمى وأقباط شبرا الخيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 09:32 مساءً -

بحضور 2000 شخص، نظمت مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، إفطار جماعي جمع المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، حضره عدد كبير من الأهالي والأطفال والشباب والشيوخ والقساوسة احتفالا بصوم رمضان وصوم العذراء، حيث جرى إعداد وجبات صيامي للأخوة للأقباط ووجبات عادية للمُشاركين من المسلمين.

وجمع أفطار حياة كريمة أقطاب الأمة، حيث تواجد الأقباط والمسلمين على مأدبة واحدة بحضور أعضاء ومتطوعي المؤسسة الذين نظموا الاحتفالية بمشاركة الشخصيات العامة بشبرا الخيمة والجمعيات المختلفة وشباب وأهالي المنطقة، واستطاعت المؤسسة أن تدخل السعادة والبهجة على الحضور من خلال أنشطة عديدة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، بمُشاركة رموز المجتمع المدني والشخصيات الدينية ومسؤولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة.