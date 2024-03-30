نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا... تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن مواعيد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك عقب إعداد الحسابات الفلكية ورؤية الهلال.

ومن المقرر أن توافق صلاة عيد الفطر يوم 10 أبريل 2024، وذلك حسب الحسابات الفلكية، وسيكون موعد الصلاة في القاهرة الكبرى 5.55 صباحًا.

وجاءت مواعيد أداء صلاة عيد الفطر في بعض المحافظات والمدن:

٥:٥٨ صباحا في الجيزة.

٦:٠٢ صباحا في الإسكندرية.

٥:٥٦ صباحا في أسـوان.

٦:٠٢ صباحا في المنيا.

٥:٥٧ صباحا في المنصورة.

٥:٤٦ صباحا في شلاتين.

٦:٢١ صباحا في السلوم.