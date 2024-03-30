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رسميًا... تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن مواعيد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك عقب إعداد الحسابات الفلكية ورؤية الهلال.

ومن المقرر أن توافق صلاة عيد الفطر يوم 10 أبريل 2024، وذلك حسب الحسابات الفلكية، وسيكون موعد الصلاة في القاهرة الكبرى 5.55 صباحًا.

وجاءت مواعيد أداء صلاة عيد الفطر في بعض المحافظات والمدن:
٥:٥٨ صباحا في الجيزة.
٦:٠٢ صباحا في الإسكندرية.
٥:٥٦ صباحا في أسـوان.
٦:٠٢ صباحا في المنيا.
٥:٥٧ صباحا في المنصورة.
٥:٤٦ صباحا في شلاتين.
٦:٢١ صباحا في السلوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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