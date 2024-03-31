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التحالف الوطنى ينظم إفطارا جماعيا لعمال الوحدات المحلية في إطسا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 12:36 صباحاً -  

نظم التحالف الوطني للعمل التنموي بالفيوم، إفطارا جماعيًا، لعمال الوحدات المحلية لمركز ومدينة إطسا، وأقيم الإفطار بقاعة الاجتماعات الكبرى، بديوان عام مركز إطسا.

 

حفل الإفطار يأتى في إطار خطة المشاركة المجتمعية والتغطية المتكاملة لمؤسسة جمال الجارحي، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتبنى تحت مظلة التحالف، مبادرة مطبخ الخير، لتقديم مليون وجبة إفطار ساخنة للأسر الأولى بالرعاية في القرى، والمدن، وعمال النظافة في الشوارع، وعمال الخدمات المعاونة في المصالح، والهيئات الحكومية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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