«معجزة بكل المقاييس».. الإعلان عن الكشف عن أكبر بئر نفطي في العالم العربي هيغير مسار الكون.. لن تصدق من هي تلك الدولة؟!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم الإبلاغ عن كشف النقاب عن أضخم حقل نفطي في العالم، الذي من شأنه أن يضيف ثروة هائلة إلى الدولة التي وجد بها، فتزيد غنىً عن السعودية والإمارات بالنظر إلى هول الاكتشاف وتأثيره الفارق في توازنات مجال الطاقة العالمي كما سيؤدي هذا البئر إلى إفادة دولة أخرى بمزايا كبيرة، ومن الملاحظ أن إيران والكويت والعراق والصين تحتل قائمة الدول الرائدة في إنتاج النفط، إلى جانب دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا، غير أن هذه الدول لا تملك احتياطيات نفطية ضخمة للاستغلال.

اكتشاف أكبر بئر نفطي في العالم

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” عبر بيان رسمي أن فنزويلا قد حصلت على أضخم مخزون من النفط في العالم، والذي يقدر بحوالي 303 مليارات برميل من النفط الذي يمكن استخراجه وعلى الرغم من ذلك، فإن الإنتاج اليومي من النفط الخام في فنزويلا يبلغ حوالي 700 ألف برميل فقط، وهو ما يعَد بكمية أقل بكثير مقارنة بإنتاج الدول الأخرى الكبرى.

اقتصاد دولة فنزويلا

تأثر اقتصاد فنزويلا بشكل ملحوظ نتيجة لقلة الفرص في مجال الاستثمار بالإضافة إلى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على البنية التحتية للبلاد ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد وضعت عقوبات في العام ٢٠١٩ تهدف إلى منع فنزويلا من الاستفادة من إنتاج النفط أو توظيفه، على الرغم من كونه المورد الرئيسي للدخل القومي للدولة.