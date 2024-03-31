حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 31-3-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 31-3-2024

مهنياً: تطلق العنان لحماستك واندفاعك في هذا اليوم الناري المهم الذي يحمل حافزا قويا للعمل والنجاح وتقديم العروض والمباشرة بتنفيذ المشاريع فتشعر برغبة بخوض نشاطات جديدة تحلم بها.

عاطفياً: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة والفريدة في نوعها لكل ما يقلقك.

صحياً: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي .

حظك اليوم برج الثور الاحد 31-3-2024

مهنياً: تخف التاثيرات السلبية مع وصول القمر الى القوس ما يجعلك تمارسدبلوماسية استثنائية في تعاطيك مع شتى الامور.

فتعيش أحلاماً وأجواء خاصة وتخلق عالمك الهادئ.

عاطفياً: الكلام اللطيف وحده لا يوصلك إلى أي مكان، فحاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك على الشريك .

صحياً: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 31-3-2024

مهنياً: يوم طويل ومتطلب قد يسبب لك وجع الراس وعدم الارتياح كن حكيما في تصرفاتك وإذا أردت تبديل موقفك في العمل، فحاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة.

عاطفياً: عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ النظر عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمدة.

صحياً: كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 31-3-2024

مهنياً: تتاح لك فرصة مهمة لتحقيق بعض المشاريع وتوظيف بعض الأوراق في مفاوضات واعدة كما يبشرك القمر من برج القوس بأخبار مفرحة ومفيدة جداً، فتشعر بمزيد من الاستقرار في العمل على المدى الطويل.

عاطفياً: تقرّر والشريك اتخاذ خطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة.

صحياً: التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد المهني والعاطفي قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 31-3-2024

مهنياً: تتحسن التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى برج القوس الصديقةالذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الحمل يحمل لك نتائج تسعدك لتعزز وتدعم أعمالك وتستفيد منها ما لتطوير وتحسين اعمالك.

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.

صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 31-3-2024

مهنياً: انتقال القمر الى مواجهة مع برجك من القوس يسبب لك بعض التغييرات الغير مناسبة يجب ان تكون جاهز للمفاجات السلبية ان امورك لا تعتبر الافضل خفف من كلامك القاسي والجارح كن مرنا ودبلوماسيا وتنازل قليلا تصل اسرع الى مبتغاك.

عاطفياً: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية.

صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً في هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 31-3-2024

مهنياً: يبتسم لك الحظ في هذا اليوم المميز ويحمل إليك نجاحا أو صداقة ممتازة واملا وفرحا وبعض الانفراجات المهنية والمالية.

عاطفياً: الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لمواجهة الظروف الصعبة التي تعترضك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية، هنيئاً لكما.

صحياً: العمل أكثر من اللازم يعرضك للإصابة بالإرهاق، عليك التخفيف قدر المستطاع.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 31-3-2024

مهنياً: انتقال القمر الى البيت الثاني يجعلك تضع خطط مستقبلية لمشاريع عقارية أو استثمارات مهنية كل الفرص موجودة عليك ان تستغلها أحسم موقفك في العمل، وحدد اهدافك لأن ذلك يكون في مصلحتك.

عاطفياً: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، إنما لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غالياً.

صحياً: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وصونا يريحك كثيراً.

حظك اليوم برج القوس الاحد 31-3-2024

مهنياً: حاول ان تستفيد من هذا اليوم لتوسيع النشاطات وبصورة المشاريع والقيام بالخطوات اللازمة والمباريات تحت تاثيرات القمر الذي يتنقل في برجك ما يجعلك تحقق النجاح وقد تربح قضية وتقطف ثمار جهود سابقة.

عاطفياً: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الحبيب واتهامه بما آلت إليه الأمور بينكما، فأنت تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية.

صحياً: لا تتعب أعصابك وتنفعل بسبب أمور بسيطة لا تستحق منك ذلك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 31-3-2024

مهنياً: تعيش يوما ضعيفا فلكيا يحمل بعض خيبات الأمل بسبب انتقال القمر الى القوس الذي غالبا ما يعكر صفو هناءك وتسبب بالتوتر والنزاعات مع المحيط لذلك لا بد من تسوية بعص الحسابات ومعالجتها بهدوء تام.

عاطفيا: ان سؤ التفاهم بينك وبينو الحبيب يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة ومتروية بعيداً عن تدخلات الآخرين.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 31-3-2024

مهنياً: تتبدل الظروف وتصبح مناسبة أكثر وإيجابية على مختلف الاصعدة وتستفيد من بعض الأوضاع

فتجد استقرارك الذي يرفع المعنويات ويعزز حدسك لمعالجة مساءل مهنية قد تكون طارئة.

عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يرطب الأجواء وينعش الأوقات ويتحدث عن لقاءاءت عذبة، وتكون على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة.

صحياً: عصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 31-3-2024

مهنياً: يخف النمط قليلا مع وصول القمر الى القوس الى مواجهة مع برجك لذلك حاذر من بعض المشاكل على الصعيد المهني وكن متانيا جدا حتى لا تجد نفسك امام خيار صعب.

عاطفيا: يوم عاطفي بامتياز فتشعر بالسعادة قرب الشريك والأهل للعازب يبدو الحب جديا في هذا اليوم بحيث تفكر بارتباط مبني على أسس متينة وعلاقة هادفة بعيدا عن المغامرات.

صحياً: تقرر ممارسة بعض الرياضات التأملية التي تساعدك على الراحة النفسية.