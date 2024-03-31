نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستعد لاستلام الدفعة الأولى من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدفعة الأولى من برنامج التمويل المصري من صندوق النقد الدولي ستصل إلى مصر الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن الحكومة تستهدف وصول الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة" بداية شهر مايو المقبل.

خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش جولته في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان، أوضح "مدبولي" أن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بكل جهدها لاستكمال المسارات الإصلاحية، وأن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج.

وأضاف رئيس الوزراء أن صادرات مصر من المنتجات ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة لخمس مصانع في العاشر من رمضان، بما في ذلك مصنعان لكبرى الشركات العالمية، مما يُعد رسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وأكد "مدبولي" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الصناعة، وحرصت الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات من خلال منح الرخصة الذهبية لها، مما مكّن شركتي "بيكو" و"هاير" من إنشاء مصانعهما في أقل من سنة.