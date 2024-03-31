نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف معاشات إبريل 2024 وقيمة الزيادة بالتفصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر إبريل 2024، غدًا الأثنين الموافق 1 أبريل 2024، وذلك بزيادة تصل إلى 15% للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمة الزيادة المقررة 66 مليار جنيه.

أماكن صرف معاشات أبريل:يمكن صرف معاشات شهر إبريل 2024 من جميع منافذ الصرف، بما في ذلك فروع بنك ناصر ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي "ATM"، مما يتيح فرصة لصاحب المعاش لشراء مستلزمات العيد قبل إجازة عيد الفطر المبارك بأسبوع.

قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد الزيادة بنسبة 15%:فيما يلي قائمة توضيحية لقيمة الزيادة في المعاشات لعام 2024 بعد قرار الزيادة بنسبة 15%، والتي تم تطبيقها فعليًا من شهر مارس الماضي: