نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف معاشات إبريل 2024 وقيمة الزيادة بالتفصيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر إبريل 2024، غدًا الأثنين الموافق 1 أبريل 2024، وذلك بزيادة تصل إلى 15% للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمة الزيادة المقررة 66 مليار جنيه.
أماكن صرف معاشات أبريل:يمكن صرف معاشات شهر إبريل 2024 من جميع منافذ الصرف، بما في ذلك فروع بنك ناصر ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي "ATM"، مما يتيح فرصة لصاحب المعاش لشراء مستلزمات العيد قبل إجازة عيد الفطر المبارك بأسبوع.
قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد الزيادة بنسبة 15%:فيما يلي قائمة توضيحية لقيمة الزيادة في المعاشات لعام 2024 بعد قرار الزيادة بنسبة 15%، والتي تم تطبيقها فعليًا من شهر مارس الماضي:
- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.
- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
- الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
- الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.