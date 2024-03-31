نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنصيب الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية.. جاهزية واستعدادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، المهندس خالد عباس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيباشر عمله من العاصمة الإدارية بعد حفل التنصيب.

وأوضح عباس أن العاصمة الإدارية، التي كانت حلمًا للدولة المصرية، أصبحت الآن واقعًا، مع التحضيرات الجارية لاستقبال حفل تنصيب الرئيس السيسي وأداء قسم اليمين الدستورية في مجلس النواب يوم الثلاثاء.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أكد عباس أن مراسم تنصيب الرئيس السيسي ستبدأ بوصوله إلى العاصمة الإدارية، حيث سيتوجه مباشرة إلى مجلس النواب، وستتضمن الفعاليات رفع العلم المصري في ساحة الشعب.

وأشار عباس إلى جاهزية العاصمة الإدارية وقدرتها على استقبال كل الأحداث، مؤكدًا أن حفل تنصيب الرئيس السيسي سيكون بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.